Μπαρτζώκας για το Μονακό – Ολυμπιακός: «Να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα ΜΜΕ»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (05/05/26, 20:45, Live από το Newsit.gr) τη Μονακό για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του σε… εγρήγορση.

Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται ήδη στο 2-0 επί της Μονακό και τους Μονεγάσκους να έχουν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε να μην επαναπαυθούν οι παίκτες του, στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Πριγκιπάτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

“Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four. Να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα ΜΜΕ. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί, για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.

Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάσκετ, όχι το καλύτερο, γιατί για το καλύτερο παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Να είμαστε σοβαροί και στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Είναι κάτι που σίγουρα όλοι θυμόμαστε.

Είναι μία ιδιαίτερη κατάσταση. Ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι, ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επιπέδου Euroleague. Σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι μία ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκαρντ της είναι δημιουργικοί και πολύ καλοί εκτελεστικά. Το ότι δεν παίζει ο Ντιάλο τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στη Euroleague και η απουσία του Τάις. Οι 8 παίκτες που θα παίξουν είναι πολύ ποιοτικοί”.