Χαμός στην Σάντος: Ο Νεϊμάρ ήρθε στα χέρια με το γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση

Ο Νεϊμάρ είχε έντονο καυγά με τον 18χρονο γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος για μία ντρίμπλα που επιχείρησε να κάνει ο νεαρός πάνω στον πολύπειρο βραζιλιάνο σταρ.

Ο γιος του Ρομπίνιο επιχείρησε μία ντρίμπλα πάνω στον Νεϊμάρ και αυτός το εξέλαβε ως έλλειψη σεβασμού, σύμφωνα με βραζιλιάνικά Μέσα, με την κατάσταση στην προπόνηση της Σάντος να ξεφεύγει από τα όρια.

Οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια, την ώρα που στη Βραζιλία υπάρχουν αναφορές ότι ο Νεϊμάρ χτύπησε τον 18χρονο στο πρόσωπο. Οι συμπαίκτες τους έλαβαν άμεσα δράση για να τους χωρίσουν. Ο Βραζιλιάνος σταρ προσπάθησε μετά την ένταση να ρίξει τους τόνους ζητώντας συγγνώμη από τον νεαρό για την αντίδρασή του.

Όλα αυτά την ώρα που ο Νεϊμάρ προσπαθεί να πείσει τον Αντσελότι να τον καλέσει στο Μουντιάλ για λογαριασμό της Εθνικής Βραζιλίας.