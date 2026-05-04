Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: Η Εθνική πόλο γυναικών επέστρεψε στις νίκες και αγκάλιασε την πρόκριση στα τελικά του World Cup

Η Εθνική πόλο γυναικών επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 9-14 κόντρα στην Ουγγαρία και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα τελικά του World Cup, που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο (22-26/07/26).

Μπορεί η Εθνική πόλο γυναικών να τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της, καθώς έκανε δύο ήττες, έχει όμως την ευκαιρία να πάρει εισιτήριο για τα Super Finals του World Cup αν τερματίσει στην 5η ή την 6η θέση των προκριματικών, μετά την ολοκλήρωση του ομίλου 5-8.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη επί της Ουγγαρίας της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει για την πρόκριση με πολύ καλές πιθανότητες, καθώς αύριο θα αγωνιστεί κόντρα στην Αυστραλία (05/05/26, 15:00) και την Τετάρτη ενάντια στην χαμηλότερου επιπέδου Ιαπωνία (06/05/26, 16:45) και με μία ακόμα νίκη θα μπορεί να θεωρεί δεδομένη τη συμμετοχή της στα τελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έκανε τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, καθώς το πρώτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο (4-4). Στην επανάληψη η Ελλάδα έβαλε δύο γρήγορα γκολ και έκτοτε δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Σιούτη και Ξενάκη ξεχώρισαν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 5 και 4 γκολ που πέτυχαν αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντσα, Λέντβαϊ 1, Χάιντου 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη