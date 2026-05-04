Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μόνο ο Σλούκας απουσίασε από την προπόνηση ενόψει του Game 3 της Euroleague με τη Βαλένθια

Χωρίς περαιτέρω προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Εργκίν Αταμάν
Ο Σλούκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια και την Τετάρτη (06/05/26, 21:15) θα υποδεχτεί τους Ισπανούς με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα.

Ο Σλούκας, που έκανε αρθροσκόπηση λόγω του τραυματισμού στο γόνατο που υπέστη και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Final Four, αν φυσικά ο Παναθηναϊκός τελειώσει τη δουλειά κόντρα στη Βαλένθια και εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον ημιτελικό της Euroleague.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Εργκίν Αταμάν προπονήθηκαν κανονικά και εκτός απροόπτου θα είναι όλοι στη διάθεσή του για την κρίσιμη μάχη της Τετάρτης, με τους πράσινους να θέλουν να «σκουπίσουν» τη σειρά με τους Ισπανούς για να μην μπουν σε μπελάδες. Οι πράσινοι θέλουν μία νίκη για την πρόκριση στο Final Four και έχουν τρεις ευκαιρίες για να την πετύχουν.

