Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Ιταλία, Βραζιλία – Ελλάδα, Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι

Ο φιλικός αγώνας της Εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία, για το τουρνουά Ακρόπολις, η πρεμιέρα της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22.08.2025).
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
19:30 Novasports Prime Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Ιταλία Τουρνουά Ακρόπολις Μπάσκετ
21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Βρυξέλλες
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τσέλσι Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντέρμπι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship
22:30 Novasports Prime Μπέτις – Αλαβές La Liga
22:30 Novasports Start Λεγανές – Κάδιθ Ποδόσφαιρο
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ