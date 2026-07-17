Άσλεϊ Παρκς – Μαρία Σάκκαρη 0-2: Με χαρακτηριστική άνεση στα ημιτελικά του Athens Open

Επιβεβαίωσε ξανά -μπροστά στο ελληνικό κοινό, πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει της Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ και να περάσει στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αμερικανίδα τενίστρια, μετά από δυο ήττες, κέρδισε την πρώτη της παρουσία σε ημιτελικό WTA μετά το Qatar Open 2026 και ψάχνει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, μετά τη Ραμπάτ (2019) και τη Γουαδαλαχάρα (2023). Το Σάββατο (18.07.2026) θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα, για μια θέση στον τελικό του Athens Open.

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Το πρώτο σετ είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Μόλις στο 3ο του game, η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στο break, παίρνοντας το προβάδισμα (1-2), η Αλίσια Παρκς “απάντησε” με δικό της break, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια “έσπασε” το σερβίς της αντιπάλου της, κερδίζοντας στο τέλος με 6-4 το πρώτο σετ, μετά από 36 λεπτά αγώνα.

Το δεύτερο σετ κύλησε με μεγαλύτερη άνεση για την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε και πάλι στο break στο τρίτο game (1-2), κράτησε το δικό της σερβίς και με νέο break έκανε το 6-3 και κατέκτησε και το δεύτερο σετ.