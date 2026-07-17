Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με την Πάκσι στο Conferfence League

Με αυτούς θα πάει στις δυο μάχες για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή τη λίστα των ποδοσφαιριστών που δήλωσε στην UEFA για τις δύο αναμετρήσεις με την Πάκσι, στο 2ο προκριματικό γύρου του Conference League.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έως δύο αλλαγές ή προσθήκες στη λίστα, το αργότερο 24 ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι στην Ουγγαρία.

Η μία εξ αυτών αναμένεται να αφορά τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος αναμένεται να προστεθεί στις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ το προσεχές διάστημα.

Λίστα Α:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος.

Λίστα Β:

Βύντρα, Μπινιάρης, Λάβδας, Γείτονας.

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