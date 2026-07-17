Ο Παντελής Χατζηδιάκος ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ

Επέστρεψε… και επίσημα στην Ελλάδα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι και με τη “βούλα” ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, με τον “δικέφαλο του Βορρά” να ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο ΠΑΟΚ συνόδευσε την ανακοίνωση με ένα ευφάνταστο βίντεο, μέσα από το οποίο ο Παντελής Χατζηδιάκος στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας. Ο διεθνής στόπερ αποτελεί το τέταρτο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Τάχα Αλί, Αρίτζ Ελουστόντο και Μπαπτίστ Σανταμαρία.

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«Κάποιες αποφάσεις αλλάζουν την ιστορία που θέλεις να γράψεις. Εδώ το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι ένα κομμάτι της πόλης. Κάθε δρόμος, κάθε σημείο έχει ιστορία. Και κάθε ιστορία ζητάει το επόμενο κεφάλαιο. Εδώ δεν αρκεί να φοράς τη φανέλα, πρέπει να την τιμάς. Ξέρω τι σημαίνει πίεση και είμαι έτοιμος. Από σήμερα η ιστορία μου γράφεται εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Είμαι ο Παντελής Χατζηδιάκος και είμαι εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χατζηδιάκος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2029.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1997 στη Ρόδο και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ολλανδία, όπου εντάχθηκε στις ακαδημίες της Άλκμααρ το 2011, έχοντας ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία του Παναθηναϊκού.

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Μέσα από τα τμήματα υποδομής της Άλκμααρ εξελίχθηκε και τον Ιανουάριο του 2015 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ολλανδικό σύλλογο. Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Άλκμααρ πραγματοποιήθηκε στην Eredivisie, όπου σταδιακά καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.

Τον Δεκέμβριο του 2017 σημείωσε το πρώτο του γκολ στο ολλανδικό πρωτάθλημα, στη νίκη με 2-0 επί της Βένλο, ενώ από τη σεζόν 2018-19 αποτέλεσε έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Παράλληλα απέκτησε σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις, αγωνιζόμενος τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.Το 2023 πραγματοποίησε το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στην ιταλική Κάλιαρι, ενώ την επόμενη χρονιά συνέχισε την πορεία του στην Κοπεγχάγη, για λογαριασμό της δανέζικης ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, πέρασε από τα μικρότερα ηλικακά τμήματα τόσο της Εθνικής Ελλάδας, όσο και της Εθνικής Ολλανδίας, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Κ21 και στις 12 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, αγωνιζόμενος σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Ιταλία για τα προκριματικά του UEFA Euro 2020».