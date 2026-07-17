Αλίσια Παρκς – Μαρία Σάκκαρη 0-2 τελικό: Στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας η Ελληνίδα τενίστρια

Από την άλλη πλευρά, η Παρκς χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στη Μάι Χοντάμα, σε μια αναμέτρηση που κράτησε πάνω από δύο ώρες