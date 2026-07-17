Αλίσια Παρκς – Μαρία Σάκκαρη 0-2 τελικό: Στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας η Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη (No37) δίνει νέα μάχη στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Αλίσια Παρκς (Νο70), για μια θέση στα ημιτελικά του Athens Open.
Η Παρκς στο σερβίς
η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
Η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
Η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
η Σάκκαρη θα σερβίρει για να πάρει το πρώτο σετ
Η Παρκς στο σερβίς
Η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
Η Σάκκαρη θα πάει στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Παρκς στο σερβίς
Ολοκληρώθηκε η προθέρμανση των δυο αθλητριών
Από την άλλη πλευρά, η Παρκς χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στη Μάι Χοντάμα, σε μια αναμέτρηση που κράτησε πάνω από δύο ώρες
Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στους "8" επικρατώντας με 2-0 σετ της Πολίνα Κουντερμέτοβα στον πρώτο γύρο και της Χάριετ Νταρτ στους "16"
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς, στο Center Court του Stadion Sports Center
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη, να προκριθεί στα ημιτελικά του Athens Open