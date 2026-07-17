Αθλητικά

Αλίσια Παρκς – Μαρία Σάκκαρη 0-2 τελικό: Στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας η Ελληνίδα τενίστρια

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυνηγά τον τρίτο τίτλο της καριέρας της
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Athens Open
Προημιτελική φάση στο 250άρι τουρνουά της WTA
0 - 2
2ο σετ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Μαρία Σάκκαρη (No37) δίνει νέα μάχη στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Αλίσια Παρκς (Νο70), για μια θέση στα ημιτελικά του Athens Open.

21:02 | 17.07.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
21:01 | 17.07.2026
Νίκη με 2-0 σετ για την Μαρία Σάκκαρη και πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας
20:56 | 17.07.2026
Νέο break από την Σάκκαρη, 6-3 στο δεύτερο σετ και νίκη
20:56 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:51 | 17.07.2026
Έκανε το 5-3 η Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:51 | 17.07.2026

η Σάκκαρη στο σερβίς

20:46 | 17.07.2026
Μείωσε σε 4-3 η Παρκς
20:45 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:41 | 17.07.2026
Έκανε το 2-4 η Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:41 | 17.07.2026

Η Σάκκαρη στο σερβίς

20:38 | 17.07.2026
Μείωσε η Παρκς (2-3) στο δεύτερο σετ
20:38 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:35 | 17.07.2026
Έκανε το 1-3 η Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:33 | 17.07.2026

Η Σάκκαρη στο σερβίς

20:30 | 17.07.2026
Break από την Σάκκαρη και προβάδισμα στο δεύτερο σετ (1-2)
20:30 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:27 | 17.07.2026
Ισοφάρισε 1-1 η Σάκκαρη στα game του 2ου σετ
20:27 | 17.07.2026

η Σάκκαρη στο σερβίς

20:27 | 17.07.2026
Η Παρκς έκανε το 1-0 στα games του 2ου σετ
20:23 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:22 | 17.07.2026
20:22 | 17.07.2026
20:21 | 17.07.2026
20:16 | 17.07.2026
6-4 η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ μετά από 36 λεπτά αγώνα
20:16 | 17.07.2026

η Σάκκαρη θα σερβίρει για να πάρει το πρώτο σετ

20:14 | 17.07.2026
Μείωσε σε 5-4 η Παρκς
20:13 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:10 | 17.07.2026
5-3 η Σάκκαρη στο πρώτο σετ
20:10 | 17.07.2026

Η Σάκκαρη στο σερβίς

20:08 | 17.07.2026
Μείωσε 4-3 η Παρκς στα game του πρώτου σετ
20:08 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

20:03 | 17.07.2026
4-2 η Σάκκαρη στο πρώτο σετ
20:03 | 17.07.2026

Η Σάκκαρη θα πάει στο σερβίς

19:59 | 17.07.2026
Νέο break από την Σάκκαρη και 3-2 στο πρώτο σετ
19:59 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

19:55 | 17.07.2026
2-2 η Παρκς στο πρώτο σετ, απάντησε στο break της Σάκκαρη
19:55 | 17.07.2026

η Σάκκαρη στο σερβίς

19:51 | 17.07.2026
Break από την Σάκκαρη στο πρώτο σετ και προβάδισμα (1-2)
19:51 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

19:47 | 17.07.2026
Ισοφάρισε 1-1 η Σάκκαρη στα games του πρώτου σετ
19:47 | 17.07.2026

η Σάκκαρη στο σερβίς

19:44 | 17.07.2026
1-0 από την Παρκς στα game του πρώτου σετ
19:43 | 17.07.2026

Η Παρκς στο σερβίς

19:40 | 17.07.2026

Ολοκληρώθηκε η προθέρμανση των δυο αθλητριών

19:38 | 17.07.2026

Από την άλλη πλευρά, η Παρκς χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στη Μάι Χοντάμα, σε μια αναμέτρηση που κράτησε πάνω από δύο ώρες

19:25 | 17.07.2026

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στους "8" επικρατώντας με 2-0 σετ της Πολίνα Κουντερμέτοβα στον πρώτο γύρο και της Χάριετ Νταρτ στους "16"

19:25 | 17.07.2026

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς, στο Center Court του Stadion Sports Center

19:24 | 17.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη, να προκριθεί στα ημιτελικά του Athens Open

19:24 | 17.07.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
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