Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι στον αγώνα της Ελληνίδας τενίστριας

Παρακολούθησαν τη “μάχη” της με την Αλίσια Παρκς
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
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Την στήριξη αγαπημένων της προσώπων είχε η Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό με την Αλίσια Παρκς, για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά και ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκαν στο πλευρό της.

Στο box της Μαρίας Σάκκαρη στο Center Court του Stadion Sports Center -δίπλα από τους προπονητές της- βρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ήταν στις εξέδρες του γηπέδου.

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε στην εξέδρα την μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου, με τον Γιώργο Καραγκούνη να κάθεται δίπλα της.

WTA 250 ATHENS OPEN 2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
WTA 250 ATHENS OPEN 2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Η Ελληνίδα τενίστρια είναι νονά του μεγάλου γιου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

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Αθλητικά
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