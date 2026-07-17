Μαρία Σάκκαρη: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι στον αγώνα της Ελληνίδας τενίστριας

Την στήριξη αγαπημένων της προσώπων είχε η Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό με την Αλίσια Παρκς, για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά και ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκαν στο πλευρό της.

Στο box της Μαρίας Σάκκαρη στο Center Court του Stadion Sports Center -δίπλα από τους προπονητές της- βρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ήταν στις εξέδρες του γηπέδου.

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Παράλληλα, ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε στην εξέδρα την μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου, με τον Γιώργο Καραγκούνη να κάθεται δίπλα της.

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