Άρτουρ Ρίντερκνεχ – Στέφανος Τσιτσιπας 1-2: «Λύγισε» τον Γάλλο και πέρασε στους «4» στην Ελβετία

Έστω και με μικρή δυσκολία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την παρουσία του στην ημιτελική φάση του Γκστάαντ Όπεν. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 2-1 του Άρτουρ Ριντερκνές και πήρε το “εισιτήριο” για την τετράδα του τουρνουά της Ελβετίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο85 της παγκόσμιας κατάταξης) νίκησε τον Γάλλο αντίπαλό του (Νο28) με 6-3, 3-6, 6-3 και εξασφάλισε την παρουσία του σε ημιτελικό ATP για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2025!

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Η τελευταία φορά που ο Τσιτσιπάς είχε φτάσει στους “4” τουρνουά ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά του Ντουμπάι, πριν ο τραυματισμός στη μέση ανακόψει την πορεία του για μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν.

Ο Έλληνας τενίστας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλε τον ρυθμό του από το ξεκίνημα. Με σταθερότητα στο σερβίς του και εκμεταλλευόμενος το μπρέικ που πέτυχε νωρίς, στο 2-1, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του και να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3.

Η απάντηση του Ριντερκνές ήρθε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο Γάλλος αξιοποίησε το καλό του σερβίς, πίεσε περισσότερο τον Τσιτσιπά και με μπρέικ στο ίδιο σημείο κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, κατακτώντας το σετ επίσης με 6-3.

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Στο καθοριστικό τρίτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε πιο αποφασιστικός. Βρήκε το κρίσιμο μπρέικ στο 2-1, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και, χωρίς να απειληθεί σημαντικά μέχρι το τέλος, ολοκλήρωσε την πρόκριση με νέο 6-3.

Στον ημιτελικό του τουρνουά ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Σεβτσένκο (Νο100), ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ του Κεντίν Χαλίς (Νο90).