Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (27.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (27.09.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ

09:30 Magenta Sport 4 Μπόκα Τζούνιορς-RSSB Τάιγκερς FIBA Intercontinental Cup 2026 Μικρός Τελικός

10:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού

12:00 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη

12:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού

13:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους- G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026 Τελικός

14:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού

16:00 Novasports Prime Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν UEFA Nations League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Β Superbet League 2

16:00 Superbet YouTube Channel Πανιώνιος – Ζάκυνθος Superbet League 2

18:00 Magenta Sport 5 Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

19:00 Novasports Start Αυστρία – Κόσοβο UEFA Nations League

19:00 Novasports 4HD Γιβραλτάρ – Ανδόρα UEFA Nations League

19:00 Novasports 3HD Δανία – Ουαλία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Σερβία – Ολλανδία UEFA Nations League

19:00 ALPHA Σερβία – Ολλανδία UEFA Nations League

20:00 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa

20:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Stoiximan Super Cup Τελικός

20:30 Magenta Sport 6 Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

21:00 Magenta Sport 5 WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)

21:45 Novasports 2HD Ισραήλ – Ιρλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 1HD Νορβηγία – Πορτογαλία UEFA Nations League

21:45 ALPHA-Novasports Start Γερμανία – Ελλάδα UEFA Nations League

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