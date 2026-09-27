Αθλητικές μεταδόσεις με Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup

01:12 27.09.26

Τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα των “πρασίνων” στον ΠΑΟΚ και το “ρώτησα για να πάω στο γήπεδο, αλλά δεν ξέρω για πόσο καιρό με έχουν τιμωρήσει”