Αθλητικές μεταδόσεις με Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup

Το Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (27.09.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ
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09:30 Magenta Sport 4 Μπόκα Τζούνιορς-RSSB Τάιγκερς FIBA Intercontinental Cup 2026 Μικρός Τελικός
10:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού
12:00 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
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12:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού
13:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους- G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026 Τελικός
14:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού
16:00 Novasports Prime Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν UEFA Nations League
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Β Superbet League 2
16:00 Superbet YouTube Channel Πανιώνιος – Ζάκυνθος Superbet League 2
18:00 Magenta Sport 5 Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β Superbet League 2
19:00 Novasports Start Αυστρία – Κόσοβο UEFA Nations League
19:00 Novasports 4HD Γιβραλτάρ – Ανδόρα UEFA Nations League
19:00 Novasports 3HD Δανία – Ουαλία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Σερβία – Ολλανδία UEFA Nations League
19:00 ALPHA Σερβία – Ολλανδία UEFA Nations League
20:00 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Stoiximan Super Cup Τελικός
20:30 Magenta Sport 6 Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
21:00 Magenta Sport 5 WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)
21:45 Novasports 2HD Ισραήλ – Ιρλανδία UEFA Nations League
21:45 Novasports 1HD Νορβηγία – Πορτογαλία UEFA Nations League
21:45 ALPHA-Novasports Start Γερμανία – Ελλάδα UEFA Nations League