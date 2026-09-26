Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ: «Ποιος δεν θυμάται το τρίποντο του Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 84-82 από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup, με buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Οσμάν και λίγη ώρα μετά το φινάλε του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας των “πρασίνων”, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, “χτύπησε” μέσω των social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε live στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μεταξύ άλλων θυμήθηκε το τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ, το 1998, στη μεγάλη νίκη που είχε πετύχει ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού (ο “δικέφαλος” πέρασε στους τελικούς της Α1). “Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά” ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις σημαντικές απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός στον αγώνα, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους Θεσσαλονικείς για την πρόκρισή τους. “Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ, ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο. Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο” τόνισε.

Παράλληλα, απάντησε και σε ερώτηση follower του, σχετικά με το λόγο που δεν πήγε στο “Ανδρέας Παπανδρέου”, για να δει από κοντά τον ημιτελικό του Super Cup.

“Δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030-κάτι, ούτε ξέρω πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες δηλαδή” ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.