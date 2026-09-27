Γερμανία – Ελλάδα: Η Εθνική ποδοσφαίρου ψάχνει το μεγάλο «μπαμ» στο Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία για την 2η αγωνιστική του Nations League (27.09.2026, 21:45, Newsit.gr, Alpha, Nova Sports Start) και θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει στις πρώτες θέσεις του ομίλου της League A της διοργάνωσης.

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα «μονομαχήσει» με τη Γερμανία στην “WWK Arena” στο Άουγκσμπουργκ, με σκοπό ακόμη μία καλή εμφάνιση και γιατί όχι, ένα θετικό αποτέλεσμα που θα “ταράξει” και πάλι τη διοργάνωση του Nations League. Η Ελλάδα θέλει να δέιξει πως ανήκει στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

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Θυμίζουμε ότι πριν από λίγα 24ωρα, η γαλανόλευκη επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας με 2-1, ένα αποτέλεσμα που δεν αποκλείεται να τη βοηθήσει να αποφύγει την 4η θέση στο συγκεκριμένο γκρουπ της League A του Nations League.

Η κατάκτηση μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων, οδηγεί στα νοκ άουτ της League A, με την Εθνική ποδοσφαίρου να έχει μίνιμουμ στόχο την 3η θέση, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να τη διατηρήσει στην πρώτη κατηγορία.

Η τέταρτη θέση οδηγεί σε απευθείας υποβιβασμό στη League B του Nations League, ενώ οι δύο από τις τέσσερις καλύτερες -βάσει αποτελεσμάτων- ομάδες που θα καταλάβουν την 3η θέση, θα κερδίσουν την παραμονή τους.

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Εάν η Εθνική καταφέρει να τερματίσει στην 3η θέση εξασφαλίζει πως στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Μπέλφαστ, στην κλήρωση για το Euro 2028, θα βρίσκεται στο Pot 1. Επομένως, θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου της και να αποφύγει πολλά Ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.α.

Η Γερμανία, απ’ την άλλη, δεν έκανε το «ποδαρικό» που θα ήθελε σε αυτό το Nations League. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο της «νασιονάλμάνσαφτ», ο Γιούργκεν Κλοπ είδε την ομάδα να μένει στο 1-1 με την Ολλανδία, δεχόμενο το γκολ της ισοπαλίας στο 90+2’ του αγώνα που έγινε στο Άμστερνταμ.

Να αναφέρουμε ότι η Γερμανία είναι αήττητη με αντίπαλο την Ελλάδα με απολογισμό 7 ήττες και 3 ισοπαλίες σε 10 συνολικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Τα «πάντσερ» έχουν σημειώσει 23 γκολ κόντρα στη γαλανόλευκη και έχουν δεχθεί 10.

Το Γερμανία – Ελλάδα θα “σφυρίξει” ο Κρίστοφερ Κάβανα. Βοηθοί του Άγγλου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, τέταρτος διαιτητής ο Τόμας Μπράμαλ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ολλανδία 19:00

Γερμανία – Ελλάδα 21:45

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45