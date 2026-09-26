Ο Ομπράντοβιτς «έδειξε» βολές και ριμπάουντ για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ

Στις 15 χαμένες βολές από τις 36 (21/36) που εκτέλεσαν οι παίκτες του και στα χαμένα ριμπάουντ απέδωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς την ήττα της ομάδας του (82-84) στον ημιτελικό του Super Cup.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε χαρούμενος για τον τρόπο που πάλεψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ τόνισε πως καταλαβαίνει τι πρέπει να διορθωθεί άμεσα στο “τριφύλλι”.

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Οι δηλώσεις του Σέρβου προπονητή:

«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Εγώ είμαι χαρούμενο για το γεγονός ότι παλέψαμε. Συνεχίσαμε στον ρυθμό που είδαμε στα φιλικά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι της EuroLeague. Για εμένα πρόβλημα ήταν οι ελεύθερες βολές και στο πρώτο ημίχρονο τους δώσαμε πάρα πολλές ελεύθερες ευκαιρίες, 13 ριμπάουντ μάλιστα κάτω από το δικό μας καλάθι. Νομίζω πως αυτά ήταν τα κλειδιά. Τώρα το τέλος είναι μία άλλη ιστορία. Σημειώθηκαν αρκετά τρίποντα. Η τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ αυτό μπορεί να συμβεί και νομίζω πως εκεί ήταν το κλειδί του αγώνα. Συγχαρητήρια και πάλι στον ΠΑΟΚ,» είπε αρχικά ο Σέρβος τεχνικός.

Για το αν θεωρεί ότι οι βολές και τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ ήταν θέμα συγκέντρωσης απάντησε: «Ναι, νομίζω πως η συγκέντρωση είναι το απαραίτητο. Έχουμε το τεκμήριο γιατί οι παίκτες μου σουτάρουν ελεύθερες βολές και τους λέω πάντα ότι πρέπει να σουτάρουν όπως είναι και στο παιχνίδι. Σουτάρεις και φεύγεις και φυσικά είναι το ζήτημα συγκέντρωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και στην προπόνηση για να το βελτιώσουμε αυτό. Σχετικά με τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε καθόλου καλή θέση γιατί ήμασταν κάτω από την μπασκέτα. Αν είσαι κάτω από το καλάθι είναι πολύ δύσκολο να πάρει τα ριμπάουντ.

Θέλω να το ξανά πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας μου και με τον τρόπο που παίζει. Μόλις 11 προπονήσεις μέχρι τώρα. Θα ήθελα να επίσης να πω ότι βλέποντας το παιχνίδι από τον πάγκο καταλαβαίνω τι πρέπει να διορθώσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Μας λείπουν οι προπονήσεις, όπως είπα, παίζουμε Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή και μετά ξανά αρχίζει αυτός ο κύκλος. Αύριο θα ξεκουραστεί η ομάδα, θα έχουμε αυτό το διάλειμμα το μικρό, αλλά είναι όλα καλά».