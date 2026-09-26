Nations League: Η Ισπανία πέρασε με 3-2 από την Αγγλία – Μεγάλο «διπλό» η Κροατία με τον Μόντριτς να σκοράρει

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία δεν μπορεί να χάσει με τίποτα! Η “ρόχα” νίκησε (3-2) στο “Γουέμπλεϊ” την Αγγλία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League, με ανατροπή στη… ανατροπή και έδειξε για ποιον λόγο θεωρείται μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Με τη νίκη αυτή, η Ισπανία επέκτεινε το εκπληκτικό αήττητο σερί της στους 39 αγώνες (κρατάει από τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε χάσει 1-0 σε φιλικό από την Κολομβία). Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαντήσεις στο προβάδισμα του Γιαμάλ από τα… αποδυτήρια και προηγήθηκαν 2-1 με Γκόρντον και Κέιν, ο οποίος όμως στο 54΄ αστόχησε (οριζόντιο δοκάρι) σε πέναλτι. Η Ισπανία δεν το έβαλε κάτω και έφτασε στο 2-3 με τους Μπαένα και Ογιαρθάμπαλ.

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Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχωρίζει η νίκη 2-1 της Κροατίας επί της Τσεχίας στην Πράγα, με τον Λούκα Μόντριτς, που στις αρχές του μήνα έκλεισε τα 41, να πετυχαίνει το πρώτο γκολ να να γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία σκόρερ στα χρονικά.

Ο Σταύρος Πήλιος ήταν βασικός στη νίκη 2-0 της Αλβανίας επί της Λευκορωσίας, ενώ στο Βόρεια Μακεδονία – Ελβετία (0-3) ο Ραστόντερ του Παναθηναϊκού έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με τους γηπεδούχους, ενώ ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ και αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο με τους νικητές.

Τα αποτελέσματα

LEAGUE A

Group3

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Τσεχία – Κροατία 1-2

Αγγλία – Ισπανία 2-3

LEAGUE Β

Group1

Σλοβενία – Σκωτία 0-0

Β. Μακεδονία – Ελβετία 0-3

LEAGUE C

Group1

Σαν Μαρίνο – Φινλανδία 0-7

Αλβανία – Λευκορωσία 2-0

Group3

Σλοβακία – Μολδαβία 2-0

Νησιά Φερόε – Καζακστάν 1-1

Group4

Βουλγαρία – Λουξεμβούργο 1-2

Ισλανδία – Εσθονία 1-1