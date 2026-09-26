Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, θα υποβληθεί σε εξετάσεις

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup, αλλά απέκτησε και έναν “πονοκέφαλο” από την αναμέτρηση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να αποχωρεί από την αναμέτρηση με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν χρησιμοποιήθηκε στην τελική ευθεία του ημιτελικού του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Ισπανός είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και θα υποβληθείς σε εξετάσεις την Κυριακή (27.09.2026) ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Παναθηναϊκό ακολουθεί “διαβολοβδομάδα” στην Euroleague, με το “τριφύλλι” να υποδέχεται την Τετάρτη (30.09.2026, 21:15) τη Βιλερμπάν και την Παρασκευή (02.10.2026, 21:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.