Super Cup: Ο θριαμβευτής ΠΑΟΚ με μυθικό Οσμάν και ο Ολυμπιακός που είδε τον Μοντέρο να αναλαμβάνει δράση

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ επικράτησαν απέναντι σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, στους ημιτελικούς του Super Cup και θα κοντραριστούν το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) για το πρώτο φετινό τρόπαιο στο ελληνικό μπάσκετ. Κάθε φιναλίστ είχε και από έναν μεγάλο πρωταγωνιστή. Γιαν Μοντέρο και Τσέντι Οσμάν έβαλαν… φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους στην επιτυχία των ομάδων τους.

Ο Ολυμπιακός αν και είχε δύσκολα διαστήματα απέναντι στην ΑΕΚ, επικράτησε τελικά με 93-80, με τον Γιάν Μοντέρο να παίρνει την μπάλα όταν αυτή “έκαιγε” και να οδηγεί τους Πειριαώτες στον τελικό του Super Cup. Ο Δομινικανός ήταν ασταμάτητος με σκορ και δημιουργία.

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Ο Γιάν Μοντέρο πήρε την κατάσταση στα χέρια του! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τις λύσεις στις πιο κρίσιμες κατοχές του τελευταίου πενταλέπτου, βρίσκοντας μεγάλα καλάθια και «κόβοντας» τη φόρα της ΑΕΚ κάθε φορά που εκείνη επιχειρούσε να πλησιάσει επικίνδυνα.

Η παρουσία του στο φινάλε του ημιτελικού αποδείχθηκε καθοριστική, με τους Πειραιώτες να διατηρούν τον έλεγχο και να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στον τελικό του Super Cup.

Ο Γιάν Μοντέρο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 5/10 σουτ εντός παιδιάς, εκ των οποίων 3/7 τρίποντα, ενώ πήγε και 6/9 από τη γραμμή των βολών.

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Παράλληλα, μοίρασε 5 ασίστ, κατέβασε 3 ριμπάουντ και είχε 1 κλέψιμο, συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Όσμαν, ο ηγέτης του ΠΑΟΚ και “killer” του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστιο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup. Ο “δικέφαλος” έπαιξε… μπασκετικό ξύλο, είχε επιθετικό πλουραλισμό (πέντε παίκτες του είχαν διψήφιο αριθμό πόντων), ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα (38 ριμπάουντ, 17 εκ τω οποίων επιθετικά, με τους “πράσινους” να μαζεύουν συνολικά 29) και δίκαια πήρε τη νίκη με κορυφαίο και καθοριστικό τον Τσέντι Όσμαν.

Ο Τέλης Μυστακίδης έδωσε ένα.. σκασμό χρήματα για να τον πάρει από τον Παναθηναϊκό και να τον φέρει στον ΠΑΟΚ και ο Τούρκος φόργουορντ του έδωσε το πρώτο… δώρο της σεζόν, την πρώτη πρόκριση της ομάδας σε τελικό Super Cup.

Ο Όσμαν έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό, βγαίνοντας μπροστά ως ηγέτης των Θεσσαλονικέων. Γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους και έριξε τον Παναθηναϊκό στο… καναβάτσο. Ο Τούρκος είχε 0/4 τρίποντα πριν πετύχει εκείνο που σφράγισε την πρόκριση του “δικεφάλου”. Το πρώτο του τρίποντο στο ματς, ήταν και αυτό που έφερε τη νίκη!

Ο Όσμαν είχε συνολικά 6/13 σουτ εντός πεδιάς, 5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ (4-2), 1 ασίστ, 1 λάθος, ατελείωτα coast to coast, έφθειρε τους αντιπάλους του με φάουλ, έδωσε “μάχες” στην άμυνα και -φυσικά- έκανε τους πάντες στην ομάδα να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς και να τον πάρουν αγκαλιά, στο φινάλε του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία, να επιστρέψει στους εγχώριους τίτλους και να σηκώσει την πρώτη κούπα μέσα στον 21ο αιώνα! Η τελευταία επιτυχία των Θεσσαλονικέων ήταν πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, όταν το 1999 είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας με σκορ 71-54 επί της ΑΕΚ, δηλαδή πριν από 27 ολόκληρα χρόνια!

Τελευταία φορά που διεκδίκησε κούπα στην Ελλάδα -καθώς τα τελευταία δύο χρόνια είχε βρεθεί στους τελικούς του Europe Cup- ήταν τη σεζόν 2018/19, όταν και έχασε με σκορ 79-73 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου.