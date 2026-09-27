Ο ΠΑΟΚ κινείται για ψηλό και «κοιτάζει» τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ και την ίδια στιγμή φέρεται να εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυσή του στους ψηλούς. Ο “δικέφαλος του βορρά” φέρεται να εξετάζει σοβαρά τη λύση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Ο 36 χρόνος Λιθουανός ψηλός (2.13 μέτρα) “παίζει δυνατά” για τον ΠΑΟΚ και φέρεται να έχει ήδη δεχθεί κρούση από τους ανθρώπους του “δικεφάλου”. Μάλιστα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν φτάσει τις διαπραγματεύσεις με τον Ντόντας Μοτεγιούνας σε προχωρημένο επίπεδο και εάν το επιθυμούν, μπορούν να κλείσουν το deal.

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Ο Μοτιεγιούνας είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία στη Euroleague, έχοντας αγωνιστεί την προηγούμενη πενταετία, τέσσερα χρόνια στη Μονακό και έναν στον Ερυθρό Αστέρα.

Πέρυσι με τους ερυθρόλευους του Βελιγραδίου, σε 27 παιχνίδια στη Euroleague μέτρησε 6.1 πόντους και 1.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Έχει επίσης εμπειρία από το ΝΒΑ με θητεία τεσσάρων ετών στους Χιούστος Ρόκετς ενώ φόρεσε και τις φανέλες των Πέλικανς και των Σπερς.