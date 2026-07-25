Αθλητικές μεταδόσεις με ημιτελικό Ελλάδα – Ιταλία στο πόλο, φιλικό Άλκμααρ – Ολυμπιακός και πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

Η “μάχη” της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ, το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ αλλά και η πρώτη ημέρα από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25.07.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS2 Jastrzebie Zdroj 1

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11:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS3 Ochaby 1

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS4 Gmina Jasienica 1

13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Πόλο

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13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Κίτσμπουελ

14:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν – 1ος Αγώνας

15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο, Ημιτελικοί

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άλκμααρ – Ολυμπιακός Φιλικό

16:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μάγκομεντ Ανκάλεφ – Μπόγκνταν Γκούσκοφ

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 1η Ημέρα

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ