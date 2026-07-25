Αθλητικές μεταδόσεις με ημιτελικό Ελλάδα – Ιταλία στο πόλο, φιλικό Άλκμααρ – Ολυμπιακός και πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

Η “μάχη” της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ, το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ αλλά και η πρώτη ημέρα από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25.07.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS2 Jastrzebie Zdroj 1
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11:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS3 Ochaby 1
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS4 Gmina Jasienica 1
13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Πόλο
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13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Κίτσμπουελ
14:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν – 1ος Αγώνας
15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο, Ημιτελικοί
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άλκμααρ – Ολυμπιακός Φιλικό
16:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μάγκομεντ Ανκάλεφ – Μπόγκνταν Γκούσκοφ
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 1η Ημέρα
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ