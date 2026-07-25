Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Τζολάκη στη Χαλ – Ο Σα φαβορί για να τον αντικαταστήσει

Ώρες φαίνεται πως μετράει στους Πειραιώτες ο Έλληνας τερματοφύλακας
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης αποχώρησε την Πέμπτη (24.07.2026) από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μετεγγραφή του στην Χαλ.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού –όπως αναφέρθηκε και από τον Κώστα Καραπαπά– δεν στέκονται εμπόδιο στην επιθυμία του Κωνσταντή Τζολάκη, να κυνηγήσει το όνειρο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με τη Χαλ να ετοιμάζεται να τον κάνει δικό της.

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη ξεχωρίσει τον Ζοσέ Σα ως το μεγάλο φαβορί για την κάλυψη του κενού. Ο Πορτογάλος γνωρίζει καλά τον σύλλογο και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής. Η περίπτωσή του θεωρείται αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη, χωρίς πάντως να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συμφωνία.

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Αθλητικά
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