Επίθεση Ντόναλντ Τραμπ σε Λεμπρόν Τζέιμς: «Ίσως είναι ρατσιστής – Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ερς και ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο “μπαμ” στο NBA και κλήθηκε να επιλέξει τον GOAT, ανάμεσα στον 42χρονο φόργουορντ και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην κόντρα του με τον Λεμπρόν Τζέιμς και εξαπέλυσε επίθεση στον νέο παίκτη των 76ers, τον οποίο χαρακτήρισε “ίσως ρατσιστή”. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως θεωρεί τον Μάικλ Τζόρνταν ανώτερο τόσο ως άνθρωπο όσο και ως παίκτη.

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«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Παίζουμε γκολφ μαζί και είναι πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος», δήλωσε αρχικά ο Τραμπ.

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του προς τον Λεμπρόν Τζέιμς, λέγοντας: «Νομίζω ότι ίσως είναι ρατσιστής ή ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως συμπαθώ μόνο όσους με συμπαθούν, οπότε επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η κόντρα ανάμεσα στους δύο κρατά εδώ και χρόνια. Το 2018 ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε δηλώσει πως ο Τραμπ «δεν νοιάζεται καθόλου για τον αμερικανικό λαό», χαρακτηρίζοντας μάλιστα τις δημόσιες τοποθετήσεις του «γελοίες αλλά και τρομακτικές».

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NEW: Donald Trump on the LeBron James vs Michael Jordan debate:



“LeBron is a racist… I would say Michael Jordan all the way.” pic.twitter.com/76ayZWs05o — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 24, 2026

Την ίδια χρονιά, ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον σταρ του NBA «άχρηστο», μετά τη στήριξη που είχε εκφράσει ο Λεμπρόν Τζέιμς στον Στεφ Κάρι, για την απόφασή του να μην επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση του απέναντι στον ρατσισμό, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη προεδρική του θητεία «έδωσε χώρο και αυτοπεποίθηση στον ρατσισμό να εκφραστεί δημόσια χωρίς φόβο».