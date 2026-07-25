ΠΑΟΚ: «Σενάριο» με άρνηση του Μαντί Καμαρά σε πρόταση ανανέωσης – «Ενδιαφέρον από La Liga και Bundesliga

Σε μετεγγραφικά σενάρια εμπλέκεται ο Μαντί Καμαρά του ΠΑΟΚ! Σύμφωνα με το Footmercato, ο Αφρικανός μέσος, αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης του “δικεφάλου” και έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχουν ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του Μαντί Καμαρά. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ φέρεται να έχει ήδη απορρίψει πρόταση της Κρουζέιρο, την στιγμή που Χετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς, σκοπεύουν να του καταθέσουν πρόταση.

Θυμίζουμε ότι ο Καμαρά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον ΠΑΟΚ και είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου για τα ματς με τη Ντινάμο Κιέβου.