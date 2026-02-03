Αθλητικές μεταδόσεις με ημιτελικό για την Εθνική πόλο γυναικών, Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC – Ολυμπιακός

Ο ημιτελικός της Εθνικής πόλο γυναικών με την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης και οι αγώνες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (03.02.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει το ματς της ΑΕΚ με την Τόφας, για το Basketball Champions League, αλλά και το Άρσεναλ – Τσέλσι για το League Cup Αγγλίας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports Prime Dubai BC – Ολυμπιακός Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών Πρώτος ημιτελικός

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague

21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership