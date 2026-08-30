Αθλητικές μεταδόσεις με Κηφισιά – ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Άρης – ΟΦΗ

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες Κηφισιά – ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Άρης – ΟΦΗ για τη Super League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (30.08.2026).
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, πέρα από την ποδοσφαιρική δράση στην Ευρώπη, έχουμε και τον τελικό της Εθνικής βόλεϊ ανδρών με την Γαλλία, για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες (21:00, ΕΡΤ Sports 2).
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Αθλητικές μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
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13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Ανόβερο Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:30 Novasports 6HD Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League
16:30 Novasports 4HD Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών
17:45 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League
18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Σάλκε Bundesliga
19:00 Eurosport 1 US OPEN Τένις
19:30 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Κόμο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS22
20:15 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Super League
20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια LaLiga
21:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Τελικός βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Θέλτα – Μπιλμπάο LaLiga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal