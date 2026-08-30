Αθλητικές μεταδόσεις με Κηφισιά – ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Άρης – ΟΦΗ

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες Κηφισιά – ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Άρης – ΟΦΗ για τη Super League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (30.08.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, πέρα από την ποδοσφαιρική δράση στην Ευρώπη, έχουμε και τον τελικό της Εθνικής βόλεϊ ανδρών με την Γαλλία, για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες (21:00, ΕΡΤ Sports 2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθλητικές μεταδόσεις

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Ανόβερο Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:30 Novasports 6HD Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League

16:30 Novasports 4HD Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

17:45 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Σάλκε Bundesliga

19:00 Eurosport 1 US OPEN Τένις

19:30 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Κόμο Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS22

20:15 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Super League

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια LaLiga

21:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Τελικός βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ WNBA Regular Season

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Θέλτα – Μπιλμπάο LaLiga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal