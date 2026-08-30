Ο Ρότζερ Φέντερερ δάκρυσε στην τελετή για την είσοδό του στο Hall of Fame του τένις

Βραδιά συγκίνησης για τον Ρότζερ Φέντερερ, με τον θρυλικό Ελβετό τενίστα να εντάσσεται στο International Tennis Hall of Fame, σε τελετή που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (29.08.2026) στο Νιούπορτ.

Ο Ρότζερ Φέντερερ πήρε έτσι ένα ακόμα “παράσημο” στο χώρο του τένις, με βάση όσα συγκλονιστικά πέτυχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σε μια βραδιά που δεν ήταν λίγες οι φορές που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

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Στην ειδική τελετή που υπήρξε, παρουσία πολλών θρύλων του τένις, τον 45χρονο θρύλο του αθλήματος τον παρουσίασε η σύζυγός του από το 2009 και σύντροφός του από το 2000, Μίρκα. Μια ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, που συγκίνησε και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Τα λόγια της για τον άνθρωπο πίσω από τον “βασιλιά” του τένις ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά.

“Τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον γνωρίζουν ως έναν από τους σπουδαιότερους τενίστες που έζησαν ποτέ”, ανέφερε συναισθηματικά φορτισμένη. “Όσοι από εμάς γνωρίζουμε τον Ρότζερ καλύτερα, γνωρίζουμε κάτι ακόμα καλύτερα. Τα τρόπαια και τα ρεκόρ είναι εξαιρετικά, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της κληρονομιάς του… Αυτό που με κάνει πιο περήφανη είναι αυτό που είναι όταν κανείς δεν με παρακολουθεί”.

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Όταν ήρθε η σειρά του Φέντερερ να ανέβει στο βήμα, η συγκίνηση του Ελβετού ήταν εμφανής

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στη Μίρκα, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στη ζωή και την καριέρα του: “Η Μίρκα είναι ο άνθρωπος που μου έδειξε πώς να είμαι πιο συγκεντρωμένος στο τένις και να βρίσκω χαρά σε όλα τα υπόλοιπα», είπε. «Είναι μια υπέροχη μητέρα για τα τέσσερα παιδιά μας, που κάνει το αδύνατο δυνατό σε όλες τις ζωές μας. Εκείνη κι εγώ κρατιόμαστε από το χέρι και περνάμε μέσα από τοίχους. Σε ευχαριστώ”.

Ο Ελβετός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του ούτε όταν αναφέρθηκε στον επί σειρά ετών προπονητή και στενό του φίλο, Σέβεριν Λούτι, ο οποίος αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της διαδρομής του.

Παράλληλα, ο Φέντερερ μίλησε για τη σχέση του με το ίδιο το τένις και για το στοιχείο που, όπως εξήγησε, τον κράτησε συνδεδεμένο με το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια: “Παίζουμε τένις, είμαστε τενίστες. Για μένα, αυτό είναι το νόημα: η αίσθηση του παιχνιδιού», είπε ο Φέντερερ. «Ναι, αυτό το άθλημα απαιτεί δουλειά και προπόνηση. Όμως η χαρά του παιχνιδιού ήταν πάντα αυτή που με οδηγούσε. Και όταν η δουλειά και το παιχνίδι γίνονται ένα, τότε είναι το καλύτερο συναίσθημα απ’ όλα”.

Μιλώντας για την είσοδό του στο Hall of Fame, ο Ρότζερ στάθηκε στη μοναδικότητα της στιγμής και στο γεγονός ότι πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας που θαύμαζε από μικρός.

“Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τον εαυτό σου σε ένα μέρος σαν κι αυτό, να περπατάς στο Hall of Fame και να βυθίζεσαι στην ιστορία αυτού του αθλήματος. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα. Να διαβάζω τις ιστορίες των μεγαλύτερων ηρώων μου και να συνειδητοποιώ, να το συνειδητοποιώ πραγματικά για πρώτη φορά, ότι έχω κι εγώ μια θέση εδώ. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου”.

Ο Φέντερερ ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια φράση που συμπύκνωσε το συναίσθημα της βραδιάς: “Αυτό το αγόρι από τη Βασιλεία σάς ευχαριστεί για την απίστευτη τιμή. Και σας ευχαριστώ όλους εσάς που μοιραστήκατε μαζί μου αυτή τη διαδρομή που μας έφερε κοντά”.

Να αναφέρουμε ότι αρκετοί από τους κορυφαίους παίκτες της σημερινής εποχής έστειλαν τα δικά τους συγχαρητήρια μέσω βίντεο της ATP.

Θυμίζουμε ότι ο Ρότζερ Φέντερερ παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 310 εβδομάδες και ολοκλήρωσε την τεράστια καριέρα του με 103 τίτλους, εκ των οποίων οι 20 ήταν Grand Slam.