Αθλητικά

Super League: Η βαθμολογία με τον Παναιτωλικό στην κορυφή και το πρόγραμμα των «μεγάλων» στη δεύτερη αγωνιστική – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναιτωλικός έκανε το 2/2, ενώ Βόλος και Ηρακλής πήραν τον πρώτο τους βαθμό - Στο μηδέν έμεινε η Καλαμάτα μετά από δύο αγώνες στη Super League
Οι παίκτες του Παναιτωλικού
Οι παίκτες του Παναιτωλικού πανηγυρίζουν κόντρα στην Καλαμάτα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Super League συνεχίζεται με τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία και έκανε “αυλαία” με την ισοπαλία 1-1 στο Βόλος – Ηρακλής και τη νίκη του Παναιτωλικού επί της Καλαμάτας με 2-0.

Ο Παναιτωλικός διπλασίασε μάλιστα τις νίκες του στη σεζόν και με το απόλυτο των 6 βαθμών, βρέθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έστω και προσωρινά, αφού ακολουθεί το… υπόλοιπο μενού της αγωνιστικής.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Άρης θα έχουν τη δική τους ευκαιρία για το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ πρεμιέρα στη σεζόν θα κάνει τη Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία της Super League

  1. Παναιτωλικός 6
  2. ΑΕΚ 3
  3. ΠΑΟΚ 3
  4. ΟΦΗ 3
  5. Άρης 3
  6. Ολυμπιακός 3
  7. Ηρακλής 1
  8. Bόλος 1
  9. Παναθηναϊκός 0
  10. Κηφισιά 0
  11. Ατρόμητος 0
  12. Αστέρας Τρίπολης 0
  13. Λεβαδειακός 0
  14. Καλαμάτα 0
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
143
63
53
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo