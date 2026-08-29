Super League: Η βαθμολογία με τον Παναιτωλικό στην κορυφή και το πρόγραμμα των «μεγάλων» στη δεύτερη αγωνιστική – Δείτε φάσεις και γκολ

Η Super League συνεχίζεται με τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία και έκανε “αυλαία” με την ισοπαλία 1-1 στο Βόλος – Ηρακλής και τη νίκη του Παναιτωλικού επί της Καλαμάτας με 2-0.

Ο Παναιτωλικός διπλασίασε μάλιστα τις νίκες του στη σεζόν και με το απόλυτο των 6 βαθμών, βρέθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έστω και προσωρινά, αφού ακολουθεί το… υπόλοιπο μενού της αγωνιστικής.

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Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Άρης θα έχουν τη δική τους ευκαιρία για το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ πρεμιέρα στη σεζόν θα κάνει τη Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος – Ηρακλής 1-1

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Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία της Super League