Απίθανο σόου Λιονέλ Μέσι: Πέτυχε 4 γκολ και έδωσε 1 ασίστ στο Ίντερ Μαϊάμι – Μόντρεαλ

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε ακόμα μία παράσταση με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι διέλυσε τη Μόντρεαλ με 7-1, με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει τέσσερα γκολ και να δίνει μία ασίστ.

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Ο 39χρονος «pulga» έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Μαϊάμι λίγο πριν το ημίχρονο, σκόραρε ξανά στο 52ο λεπτό, έφτασε σε χατ-τρικ στο 83ο λεπτό και ολοκλήρωσε την εκθαμβωτική του εμφάνιση με ένα φάουλ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του MLS με 18 γκολ αυτήν την σεζόν.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν μια τέτοια ποδοσφαιρική ομορφιά», δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής, Ογιος, και πρόσθεσε: «Κάνει τόσα πολλά, που οι λέξεις απλώς περιττεύουν. Ψάχνει συνεχώς για αυτό το γκολ, αυτήν την πάσα. Δεν νομίζω ότι είναι ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής. Η ανάλυσή του, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο, πάει τόσο βαθιά που σου τελειώνουν οι λέξεις».

«Αυτό σημαίνει να έχεις τον Μέσι στην ομάδα», δήλωσε ο μέσος της Ιντερ Μαϊάμι, Κασεμίρο, στο Apple TV και συνέχισε: «Πρέπει να απολαύσουμε αυτές τις στιγμές γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης που γράφει Ιστορία. Είδαμε σήμερα ότι πρέπει να το απολαύσουμε, να συνεχίσουμε να τον υποστηρίζουμε και να συνεχίσουμε να τον ανταγωνιζόμαστε γιατί συνεχίζει να είναι ο καλύτερος. Το απέδειξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να το απολαύσουμε γιατί, μαζί του, είμαστε πολύ πιο δυνατοί».