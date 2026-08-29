Μεσογειακοί αγώνες: Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο

Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες «Taranto 2026», καθώς ο Παναγιώτης Μπιτάδος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τρίαθλο.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο τρίαθμο με χρόνο 53:47 και τερμάτισε στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Γιούαν Ντε Νίγκρο, για να φθάσει στο πρώτο σκαλί του βάθρου και το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες.

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Την τρίτη θέση του τριάθλου κατέλαβε ο Ισπανός Εντουάρντο Μπλάνκο Μόγια με χρόνο 54:13, όντας δηλαδή, 26 δευτερόλεπτα πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος ακούστηκε έτσι για μία ακόμη φορά στην Ιταλία.