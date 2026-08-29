Αθλητικά

Μεσογειακοί αγώνες: Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο

Μία ακόμη επιτυχία για τα ελληνικά «χρώματα» στον Τάραντα της Ιταλίας
Ο Μπιτάδος στην απονομή του μεταλλίου του
Ο Μπιτάδος στην απονομή του μεταλλίου του / Φωτογραφία του hoc.gr
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Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες «Taranto 2026», καθώς ο Παναγιώτης Μπιτάδος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τρίαθλο.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο τρίαθμο με χρόνο 53:47 και τερμάτισε στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Γιούαν Ντε Νίγκρο, για να φθάσει στο πρώτο σκαλί του βάθρου και το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες.

Την τρίτη θέση του τριάθλου κατέλαβε ο Ισπανός Εντουάρντο Μπλάνκο Μόγια με χρόνο 54:13, όντας δηλαδή, 26 δευτερόλεπτα πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος ακούστηκε έτσι για μία ακόμη φορά στην Ιταλία.

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