Αθλητικά

Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0: Φοβερό ξεκίνημα και 2/2 για τους Αγρινιώτες στη Super League

Δεύτερη νίκη για τους Αγρινιώτες που βρίσκονται -έστω και προσωρινά- μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία της Super League
Οι παίκτες του Παναιτωλικού
Οι παίκτες του Παναιτωλικού πανηγυρίζουν κόντρα στην Καλαμάτα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το πρόγραμμά του στο ξεκίνημα της Super League και μετά τον Αστέρα Τρίπολης, “λύγισε” και την Καλαμάτα στην έδρα του, παίρνοντας τη νίκη με 2-0.

Ένα γκολ του Γκουστάβ Γκράναθ με κεφαλιά μετά από κόρνερ, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στον Παναιτωλικό, με τον Σούμα να “σφραγίζει” στις καθυστερήσεις τη νίκη της ομάδας του κόντρα στην Καλαμάτα, η οποία με τη σειρά της έμεινε χωρίς βαθμό μετά από δύο αγώνες στη Super League.

Οι Αγρινιώτες ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και είχαν ευκαιρίες με Μεχία και Μαυρία, αλλά και δοκάρι με τον Άλεξιτς, σε μία φάση που το VAR έδειξε ότι οριακά η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή της εστίας των φιλοξενούμενων.

Οι Καλαματιανοί είχαν επίσης δοκάρι σε σουτ του Μπονέτο για την ισοφάριση, αλλά το γκολ δεν ήρθε ποτέ και στην τελευταία φάση του αγώνα δέχθηκαν και δεύτερο τέρμα, με τον Σούμα να σκοράρει από μακριά σε κενή εστία για το 2-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον Παναιτωλικό να πανηγυρίζει για το 2/2, που τον φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, την ώρα που η νεοφώτιστη Καλαμάτα αγνοεί ακόμη το βαθμό στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις στο Παναιτωλικός – Καλαμάτα

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς (64΄Εράκοβιτς), Σατσιάς (78΄Νακάμπα), Εστέμπαν (78΄Σουμά), Μπάσι, Τζενεπό (78΄Άλεξιτς), Μεχία (58΄Μπάτζι).

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά (57΄Καρεάζο), Κατάλντι (82΄Λιατσικούρας), Σίγκουρντσον (82΄Μαρτίν), Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Χαμζά (62΄Αγγελής), Μπονέτο (57΄Χατζηθεοδωρίδης), Ροντρίγκες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
143
63
53
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo