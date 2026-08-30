Super League: Οι εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και το Άρης – ΟΦΗ

Λίγα 24ωρα μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στρέφουν την προσοχή τους στη Super League. Οι συγκεκριμένες ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός, έχουν επικίνδυνες εξόδους, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η ΑΕΚ παίζει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η οποία είχε “ρεπό” την πρώτη αγωνιστική της Super League αφού ο αγώνας της με την Παναθηναϊκό πήρε αναβολή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην πάντα δύσκολη έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός δύσκολη “μάχη” στην έδρα του Ατρομήτου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σημαντική είναι και η αναμέτρηση, Άρης – ΟΦΗ, δυο ομάδες που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αναμένεται να “παλέψουν” για ένα ευρωπαϊκό “εισιτήριο”.
Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Άρης έχουν τη δική τους ευκαιρία για το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ πρεμιέρα στη σεζόν θα κάνει τη Δευτέρα (31.08.2026), ο Παναθηναϊκός.
Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική
Σάββατο (29/08)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κυριακή (30/08)
19:30 Άρης – ΟΦΗ / Novasports 2 HD
20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ / Novasports 4 HD
21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός / Novasports Prime
21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ / Cosmote Sport 8 HD
Δευτέρα (31/08)
19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός / Novasports 2 HD
Η βαθμολογία της Super League
- Παναιτωλικός 6
- ΑΕΚ 3
- ΠΑΟΚ 3
- ΟΦΗ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Ηρακλής 1
- Bόλος 1
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας Τρίπολης 0
- Λεβαδειακός 0
- Καλαμάτα 0