Super League: Οι εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και το Άρης – ΟΦΗ

Λίγα 24ωρα μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στρέφουν την προσοχή τους στη Super League. Οι συγκεκριμένες ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός, έχουν επικίνδυνες εξόδους, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ παίζει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η οποία είχε “ρεπό” την πρώτη αγωνιστική της Super League αφού ο αγώνας της με την Παναθηναϊκό πήρε αναβολή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην πάντα δύσκολη έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός δύσκολη “μάχη” στην έδρα του Ατρομήτου.

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Σημαντική είναι και η αναμέτρηση, Άρης – ΟΦΗ, δυο ομάδες που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αναμένεται να “παλέψουν” για ένα ευρωπαϊκό “εισιτήριο”.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Άρης έχουν τη δική τους ευκαιρία για το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ πρεμιέρα στη σεζόν θα κάνει τη Δευτέρα (31.08.2026), ο Παναθηναϊκός.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

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Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ / Novasports 2 HD

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ / Novasports 4 HD

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός / Novasports Prime

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ / Cosmote Sport 8 HD

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός / Novasports 2 HD

Η βαθμολογία της Super League