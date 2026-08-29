Αθλητικά

Γιουβέντους – Πάρμα 2-0: Διπλασίασε τις νίκες της και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A η «γηραιά κυρία»

Ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν για τη Γιουβέντους
Οι παίκτες της Γιουβέντους
Οι παίκτες της Γιουβέντους πανηγυρίζουν κόντρα στην Πάρμα / REUTERS/Jennifer Lorenzini
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Η Γιουβέντους δυσκολεύτηκε για μία ώρα αγώνα κόντρα στην Πάρμα, αλλά στη συνέχεια βρήκε δύο γκολ και έφθασε στη νίκη με 2-0, για να συνεχίσει με το απόλυτο στη φετινή Serie A.

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας στην έδρα της Φροζινόνε, η Γιουβέντους πήρε τους τρεις βαθμούς και στη δεύτερη αγωνιστική της Serie A κόντρα στην Πάρμα, πιάνοντας τη Μίλαν στο 2/2 στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η “γηραιά κυρία” άνοιξε το σκορ στο 62ο λεπτό του αγώνα, με τη βοήθεια της τύχης, αφού το σουτ του Νίκο Γκονζάλες κόντραρε σε αντίπαλο πριν καταλήξει στα δίχτυα και έκανε το 2-0 με ωραίο διαγώνιο τελείωμα του Κουπμάινερς, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει έτσι ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα στην Ιταλία.

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