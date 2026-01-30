Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με κληρώσεις σε Champions League και Europa League και με Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (30.01.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Οι κληρώσεις Ολυμπιακού (στα playoffs του Champions League), ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού (στα playoffs του Europa League) αλλά και το Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30.01.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD, Mega News Κλήρωση Playoffs Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ανόβερο Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Αλαβές La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal

Αθλητικά
