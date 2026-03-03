Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για το Copa del Rey και Γουλβς – Λίβερπουλ για την Premier League

Η Κόμο του Δουβίκα αντιμετωπίζει την Ίντερ για το Κύπελλο Ιταλίας
Ο Γιαμάλ
Ο Γιαμάλ στον ημιτελικό του Copa del Rey με την Ατλέτικο Μαδρίτης/ REUTERS/Albert Gea

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο επαναληπτικός ημιτελικός του Copa del Rey ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης (0-4 το πρώτο παιχνίδι) και το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Γουλβς για την Premier League. Η Κόμο του Δουβίκα θα παλέψει στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας κόντρα στην Ίντερ. 

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Mundial Ποδόσφαιρο γυναικών

21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 Novasports Start Έβερτον – Μπέρνλι Premier League

21:30 Novasports 2HD Λιντς – Σάντερλαντ Premier League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Κόμο – Ίντερ Coppa Italia

22:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης Copa del Rey

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στρασβούργο – Ρεμς Γαλλικό Κύπελλο

22:15 Novasports Prime Γουλβς – Λίβερπουλ Premier League

