Αθλητικές μεταδόσεις με νοκ-άουτ αγώνες για το Eurobasket 2025 και προκριματικά για το Μουντιάλ 2026

Οι αναμετρήσεις για τους “16” του Eurobasket αλλά και οι αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2025, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06.09.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:10 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS2 Cwm Elan 1

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:10 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS3 Y Diafol 1

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:30 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Τουρκία Βόλεϊ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ γυναικών

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 Novasports Start Τουρκία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

12:45 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS4 Mydroilyn 1

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ισπανία (1ος Αγώνας)

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Practice 3 Μηχανοκίνητα

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούπορτ Κάουντι – Μπρίστολ Ρόβερς EFLLeagueTwo

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:15 Novasports Start Γερμανία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:15 ΕΡΤ1 Γερμανία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:30 ΕΡΤ2 Ιταλία – Βραζιλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ γυναικών

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports Prime Λετονία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Qualifying Μηχανοκίνητα

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ισπανία (2ος Αγώνας)

18:30 Novasports Start Λιθουανία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:30 ΕΡΤ1 Λιθουανία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00 Novasports Premier League Αγγλία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 Novasports Prime Αρμενία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:30 Novasports 1HD Σαραγόσα – Βαγιαδολίδ Β΄κατηγορία Ισπανίας

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπρόμλεϊ – Τζίλιγχαμ EFL League Two

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κονέκτικατ Σαν – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Regular Season 2025

21:45 Novasports Prime Αυστρία – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Start Σερβία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45 Novasports 2HD Άγιος Μαρίνος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ιρλανδία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2025 Νασουρντίν Ιμάφοφ – Κάιο Μποράλιο

22:30 COSMOTE SPORT 3 HDΕστορίλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal