Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τα τρία παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πρωταγωνιστούν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στη Σύρο/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας τα παιχνίδια Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κυριαρχούν. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η 16η αγωνιστική της Euroleague και Πανιώνιος και Άρης αγωνίζονται για το Eurocup.

Αθλητικές μεταδόσεις

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καβάλα – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας Betsson

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Βίκος Ιωαννίνων Elite League μπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ρίτας Βίλνιους FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Ουλμ Eurocup

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές Euroleague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σάσαρι FIBA Europe Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας Betsson

20:30 Novasports 4HD Χάμπουργκ Τάουερς – Άρης Eurocup

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
461
206
163
77
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo