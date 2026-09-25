Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε ασύλληπτη πρεμιέρα στη Euroleague βάζοντας 26 πόντους στη νίκη της Βαλένθια με 96-94 στην έδρα της Μπεσίκτας

Έστω κι εάν το έκανε δύσκολο, η Βαλένθια ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη φετινή Euroleague. Με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει ένα απίστευτο ματς, η ισπανική ομάδα πέρασε από το “Turkcell Basketball Development Center” επικρατώντας της Μπεσίκτας με 96-94.

Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε μια μυθική εμφάνιση και… τράβηξε τη Βαλένθια προς τη νίκη. Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε 26 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, με τους Τέιλορ (12π., 7ρ.), Μίροτιτς (13π.) και Μπρουκς (10π., 5ρ., 3ασ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες. Οι “νυχτερίδες” είχαν συνολικά 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Μπεσίκτας ξεχώρισαν οι Νόουελ και Ομορούγι με 17 πόντους ο κάθε ένας. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με +12 στο φινάλε της τρίτης περιόδου, αλλά οι γηπεδούχοι εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στη συνέχεια και πήραν το προβάδισμα στα μέσα του τελευταίου δεκαλέπτου.

Το ματς έγινε θρίλερ στο φινάλε, με τους Μίροτιτς, Σορτς και Τέιλορ να απαντούν με ανατροπή στην ανατροπή και τη Βαλένθια να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα. Μοιραίος στο τέλος για την Μπεσίκτας ήταν ο Νόουελ που έχασε τρίποντο νίκης.

TJ Shorts. Right on time. @valenciabasket https://t.co/TgmPHe0Yun — EuroLeague (@EuroLeague) September 25, 2026

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96