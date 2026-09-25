Αθλητικά

Έκανε τραγικό σερβίς και έσπασε ένα laptot – Το blooper της σεζόν στο Φινλανδία – Γαλλία

Έχουμε δει “μπεκάτσες” στο ποδόσφαιρο, τώρα είδαμε και στο βόλεϊ
Έκανε τραγικό σερβίς και έσπασε ένα laptot – Το blooper της σεζόν στο Φινλανδία – Γαλλία
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Αδιανόητο σκηνικό στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ 2026 μεταξύ της Γαλλίας και της Φινλανδίας, με τον Σιμόν Mανιάν των “μπλε” να κάνει ένα κάκιστο σερβίς και να σπάει ένα laptop!

Ο Γάλλος κεντρικός έκανε ένα κάκιστο επιθετικό σερβίς, αφού η μπάλα όχι μόνο δεν κατέβηκε -από τη στιγμή που πέρασε το φιλέ- αλλά πήρε ύψος και έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του γηπέδου, εκεί όπου υπήρχε και ένας… άτυχος με το λάπτοπ του (φορούσε διαπίστευση).

Η μπάλα έφτασε με μεγάλη δύναμη στο laptop, που το χτύπησε και το έριξε από το stand που ήταν τοποθετημένο.

Το σκηνικό απογείωσε ο σκηνοθέτης, που έβαλε το πασίγνωστο τραγούδι της Σελίν Ντιόν από το soundtrack του “Τιτανικού”, να παίζει στο γήπεδο την ώρα των replay.

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Αθλητικά
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