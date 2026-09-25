Εθνική ποδοσφαίρου: Έφτασε στο Μόναχο η γαλανόλευκη για το Γερμανία – Ελλάδα στο Nations League

Πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σερβίας, ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης το πρωί της επόμενης ημέρας στο βοηθητικό του “Μαρακανά” και στη συνέχεια η Εθνική ποδοσφαίρου “πέταξε” για Γερμανία, ενόψει το ματς με τη “νασιονάλμανσαφτ” (27.09.2026, 21:45, Newsit.gr) για τη δεύτερη αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στην “WWK Arena” στο Άουγκσμπουργκ, με σκοπό ακόμη μία καλή εμφάνιση και γιατί όχι, ένα θετικό αποτέλεσμα που θα “ταράξει” και πάλι τη διοργάνωση του Nations League.

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Η αποστολή της γαλανόλευκης έφτασε στο Μόναχο της Γερμανίας λίγο μετά τις 20:30 και από εκεί θα αναχωρήσει οδικώς για το Άουγκσμπουργκ.

Θυμίζουμε ότι το Γερμανία – Ελλάδα θα “σφυρίξει” ο Κρίστοφερ Κάβανα. Βοηθοί του Άγγλου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, τέταρτος διαιτητής ο Τόμας Μπράμαλ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

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Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ολλανδία 19:00

Γερμανία – Ελλάδα 21:45

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45