Αθλητικά

Nations League: Γαλλία και Βέλγιο ξεκίνησαν με «διπλά» – Γκολ και τραυματισμός για Κιλιάν Εμπαπέ

Τουρκία και Ιταλία ηττήθηκαν εντός έδρας, στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters
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Το πρώτο γκρουπ της League A του Nations League μπήκε και αυτό στην αγωνιστική δράση, με την Γαλλία και το Βέλγιο να μπαίνουν με το… δεξί, παίρνοντας εκτός έδρας νίκες.

Η Γαλλία -στο ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της- πέρασε με 1-0 από την έδρα της Τουρκίας, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 54′ και να τραυματίζεται στη φάση (έπιασε το αριστερό του γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή).

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ιταλία δεν μπόρεσε να… σηκώσει κεφάλι, μετά την αποτυχία της να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ του 2026. Το Βέλγιο δεν είχε πρόβλημα να βρει γκολ με τους Μίκα Γκοτς (20′) και Ντόντι Λουκεμπάκιο (69′) και πέρασε με 2-0 από το “Ολίμπικο” της Ρώμης.

Η Κύπρος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη την League C του Nations League αφού ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Το σκορ άνοιξε στο 55΄ ο Μάρκους Έντουαρντς, ο γνωστός από τη θητεία του στην Premier League χαφ, που επέλεξε την Κύπρο λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση με τον Όστογιτς να σημειώνει το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Nations League

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ιταλία – Βέλγιο 0-2

(20′ Γκοντς, 69′ Λουκεμπάκιο)

Τουρκία – Γαλλία 0-1

(54′ Μπαπέ)

LEAGUE B

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Β. Ιρλανδία 0-1

(90’+9′ Σι Τσαρλς)

Ουγγαρία – Ουκρανία 0-1

(42′ Σίκαν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πολωνία – Βοσνία 0-0

Σουηδία – Ρουμανία 2-1

(29′ Ισακ, 43′ Γιόκερες – 29′ Μαν)

LEAGUE C

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Λετονία 2-0

(31′ Χαρουτιουνιάν, 75′ Γκαριμπιάν)

Μαυροβούνιο – Κύπρος 2-1

(65′ πεν. Κρστόβιτς, 86′ Οσμαγιτς – 55′ Εντουαρντς)

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