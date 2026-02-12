Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, Στέφανο Τσιτσιπά, Μαρία Σάκκαρη και Άρσεναλ

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (12.02.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Foto: Marko Metlas Kosarka
Foto: Marko Metlas Kosarka / Eurokinissi

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική στη Euroleague, οι αγώνες των Τσιτσιπά και Σάκκαρη στα τουρνουά που συμμετέχουν, αλλά και το Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την Premier League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (12.02.2026).

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρεν Κατσάνοφ – Ζάουµε Μουνάρ ATP 500 τένις

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 τένις

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχατένις

15:30 Novasports 6HD Σβιόντεκ – Σάκκαρη WTA 1000 Ντόχα τένις

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports Start Βαλένθια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρί Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άρσεναλ Premier League

22:00 Mega News Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Women’s Champions League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

