Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για το Europa League και Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τη Euroleague

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα και του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague και η Εθνική πόλο γυναικών κοντράρεται με τη Γερμανία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας CEV Challenge Cup βόλεϊ

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι CEV Challenge Cup βόλεϊ 19:30

COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν Euroleague

21:45 Novasports 6HD Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λιόν – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Παναθηναϊκός – Ρόμα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό