Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Οι λόγοι που ο τελικός του Champions League κάνει σέντρα στις 19:00

Ο φετινός τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ θα διεξαχθεί στις 19:00 αντί για τις 22:00 (30/05/26, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 1) μετά από απόφαση της UEFA.

Η καινοτομία για την αλλαγή της ώρας του τελικού Παρί – Άρσεναλ που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, αφορά πολλούς και σοβαρούς λόγους, με την UEFA στην ανακοίνωσή της να κάνει λόγο για «βελτίωση της συνολικής εμπειρίας σε όλους τους τομείς».

Οι λόγοι για τους οποίους θα γίνει η σέντρα στις 19:00

Η διευκόλυνση των φιλάθλων και των μετακινήσεων: Η νωρίτερη λήξη του αγώνα επιτρέπει στους οπαδούς που ταξίδεψαν για τον τελικό να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο εύκολα, χωρίς το άγχος της περασμένης ώρας. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Η διεξαγωγή του αγώνα το απόγευμα δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς στην πόλη μετά το τέλος του ματς. Αυτό τονώνει οικονομικά την εστίαση και τα καταστήματα της διοργανώτριας πόλης. Η προσέλκυση νεανικού κοινού και οικογενειών: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να φέρει τις νεότερες γενιές και τις οικογένειες πιο κοντά στο γήπεδο και την τηλεόραση. Η προηγούμενη ώρα (22:00) σήμαινε ότι ο αγώνας τελείωνε κοντά στα μεσάνυχτα (ή και αργότερα σε περίπτωση παράτασης), καθιστώντας τον απαγορευτικό για μικρά παιδιά. Η τηλεοπτική αγορά της Ασίας: Η UEFA στοχεύει στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Με τη σέντρα στις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ο αγώνας μεταδίδεται σε prime time ζώνη (μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί) στις ασιατικές χώρες, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η UEFA είχε ανακοινώσει από τον Αύγουστο του 2025 για τη συγκεκριμένη αλλαγή στην ώρα του τελικού.

Η ανακοίνωση της UEFA

«Η απόφαση για την αλλαγή της ώρας του τελικού του Champions League έχει στόχο να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους φιλάθλους, τις ομάδες και τις πόλεις-διοργανωτές, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία, τη λογιστική υποστήριξη και την οργάνωση, ενώ παράλληλα προσφέρει αρκετά πρακτικά οφέλη.

Στόχος μας είναι η ημέρα του αγώνα να γίνει μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία για όλους όσους θέλουν να ζήσουν τη συγκίνηση του γεγονότος, δημιουργώντας μια φιλική και προσιτή ατμόσφαιρα που διευκολύνει τις οικογένειες και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο αγώνα συλλογικού ποδοσφαίρου της σεζόν.

Για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους, αυτό σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς -ειδικά μετά τον αγώνα- καθώς και μια πιο ασφαλή και άνετη επιστροφή από το γήπεδο. Για τις πόλεις-διοργανωτές, θα ενισχυθεί ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος της διοργάνωσης, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους εορτασμούς τους.

Η νέα ώρα έναρξης ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα πιο προσβάσιμο τηλεοπτικό παράθυρο, βοηθώντας τον τελικό να φτάσει σε ακόμη ευρύτερο τηλεοπτικό και ψηφιακό κοινό παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νεότερων θεατών».