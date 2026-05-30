Σάκκαρη – Τσβαλίνσκα: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα του Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη κοντράρεται με την Μάγια Τσβαλίνσκα (νο114) στον 3ο γύρο του Roland Garros, η οποία απέκλεισε την Ελίζ Μέρτενς (νο23) στο 2ο γύρο, και καλείται να επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορί.

Το ματς της Μαρίας Σάκκαρη με τη Μάγια Τσβαλίνσκα θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου και θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα μεταδοθεί από τα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Η Ελληνίδα τενίστρια μετά την ανατροπή κόντρα στην Λιού θέλει να κάνει ακόμα μία μεγάλη εμφάνιση στο Roland Garros για να συνεχίσει το ταξίδι της στο Grand Slam.