Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς στη Βουδαπέστη, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League

Μεγάλη ένταση στη Βουδαπέστη την παραμονή του τελικού του Champions League
Οι οπαδοί της Άρσεναλ
Οι οπαδοί της Άρσεναλ στη Βουδαπέστη/ REUTERS/Angelika Warmuth
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ δημιούργησαν επεισόδια το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Βουδαπέστης ενόψει του τελικού του Champions League (30/05/26, 19:00, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 1) με την αστυνομία να επεμβαίνει.

Ορισμένοι θερμόαιμοι φίλαθλοι των Παρί και Άρσεναλ ήρθαν στα χέρια, σύμφωνα με Μέσα της Ουγγαρίας με αποτέλεσμα κάποια να τραυματιστούν, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Η αστυνομία της Ουγγαρίας χρειάστηκε να επέμβει για να εξομαλύνει την κατάσταση και να χωρίσει τους οπαδούς των δύο ομάδων, ούτως ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.

 

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League και η ένταση ξεχειλίζει, ελπίζουμε όμως οι φίλαθλοι να μην δημιουργήσουν ξανά προβλήματα και ένταση στη Βουδαπέστη και να εστιάσουμε στο καθαρά αθλητικό κομμάτι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
80
68
62
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo