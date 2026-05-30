Ο Γιώργος Φρανκς έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα – Έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέβηκε τα 45”

Ο Γιώργος Φρανκς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις αποδόσεις του, καθώς πραγματοποίησε ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα στους περιφερειακούς αγώνες του NCAA στο Κεντάκι. Έγινε ο πρώτος Έλληνας με χρόνο κάτω από τα 45”.

Ολοκλήρωσε την κούρσα του σε 44:88”, σπάζοντας το ρεκόρ 20 χρόνων του Δημήτρη Ρέγα (45:11”) και προκρίθηκε στους τελικούς του NCAA, τερματίζοντας στην 10η θέση της συνολικής κατάταξης των προκριματικών.

Η επίδοση των 44:88” έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, διότι είναι η κορυφαία φέτος στην Ευρώπη ξεπερνώντας τα 44:95” του Γάλλου Σαμουέλ Βεσάτ.

Ο Φρανκς συνεχίζει την ανοδική του πορεία, έχοντας πλέον στην κατοχή του τα πανελλήνια ρεκόρ στα 400 μέτρα τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο, επιβεβαιώνοντας ότι στα 22 του χρόνια είναι η ελπίδα του ελληνικού στίβου στα δρομικά αγωνίσματα.