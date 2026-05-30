Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου: Οι γιατροί θα κάνουν εξετάσεις για να δουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και οι γιατροί πλέον θα προχωρήσουν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Η κατάσταση του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, Μάριου Οικονόμου δεν εμπνέει την παραμικρή αισιοδοξία, με τους γιατρούς να ετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την υγεία του 33χρονου, με τις εγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί από το ατύχημα να είναι πολύ σοβαρές. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, οι γιατροί θα κάνουν εγκεφαλικά τεστ θανάτου στον πρώην ποδοσφαιριστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση για να απευθύνει έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες για να μπορέσει να κάνει περαιτέρω έρευνα για το συμβάν, καθώς οι πολίτες που ήταν στο σημείο και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες στα social media δεν έχουν ανταποκριθεί έως τώρα στο κάλεσμα για να καταθέσουν.

Η ανακοίνωση της τροχαίας: «Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».

Ο Μάριος Οικονόμου βρέθηκε στην ΜΕΘ διασωληνωμένος, μετά από ένα σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη με τη μηχανή του και ενώ δεν φορούσε το προστατευτικό κράνος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τροχαίο ατύχημα έγινε το Σάββατο 23 Μαΐου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα, στο οποίο μετέβη αρχικά ο πρώην ποδοσφαιριστής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, προτού διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ μέχρι και σήμερα (30/05/26).