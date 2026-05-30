Η υπόσχεση ηθοποιού ερωτικών ταινιών στον τερματοφύλακα της Παρί: «Όσες αποκρούσεις κάνεις, τόσες παθιασμένες νύχτες θα έχεις»

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και ο τερματοφύλακας της γαλλικής ομάδας έλαβε μία υπόσχεση από την ηθοποιό ερωτικών ταινιών, Μέρι Ροκ, που δύσκολα θα πραγματοποιηθεί.

«Ως οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω τον θρίαμβο ακόμα πιο γλυκό, σου υπόσχομαι τόσες παθιασμένες νύχτες όσες αποκρούσεις κάνεις στο παιχνίδι», έγραψε η 30χρονη Ρωσίδα ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόσχεση της Μέρι Ροκ δεν σταμάτησε εκεί, αφού πρόσθεσε ότι θα του ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρωινό αν καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του στον τελικό. Ο Ρώσος τερματοφύλακας δεν απάντησε δημόσια, το έκανε, όμως η σύζυγός τους, Μαρίνα Κοντράτιουκ, που είναι γνωστή influencer.

«Μια ηθοποιός ταινιών ενηλίκων ευχήθηκε στον άντρα μου καλή τύχη για τον τελικό του Champions League και του υποσχέθηκε μια παθιασμένη βραδιά με κάθε απόκρουση», έγραψε στο Threads και πρόσθεσε.

«Δεν έχει ιδέα ότι, για αυτόν, παθιασμένες νύχτες σημαίνουν να λύνεις σταυρόλεξα, να βλέπεις ‘Τι; Πού; Πότε;’ και να πηγαίνεις για ύπνο στις 11:30 το βράδυ επειδή, γαμώτο, πρέπει να ξυπνήσει νωρίς την επόμενη μέρα για να γυμναστεί».

Μένει να φανεί ο 27χρονος τερματοφύλακας θα δώσει και αυτός την απάντησή του ή αν θα μείνει στην εκπροσώπηση της συζύγου του για το σπάνιο περιστατικό.