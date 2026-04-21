Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Τσέλσι

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (21.04.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τα play-in στη Euroleague, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21.04.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιωνικός Ν.Φ. – Ολυμπιακός Handball Premier

20:00 Novasports Start Μαγιόρκα – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οσασούνα La Liga

21:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Ίντερ – Κόμο Coppa Italia

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Τουλούζ Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:30 Novasports 5HD Τζιρόνα – Μπέτις La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές La Liga

