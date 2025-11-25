Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Παρτιζάν και Champions League

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για τη Euroleague και τα ματς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (25.11.2025).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κορόνα Μπράσοβ CEV Challenge Cup Γυναικών
19:45 Nοvasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άγιαξ – Μπενφίκα UEFA Champions League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια Euroleague
20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Καραμπάγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Νιούκαστλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League 2025-26